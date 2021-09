Wolverhampton regressa às derrotas

Com os lusos José Sá, Nélson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves e Trincão de início, os ‘wolves’ viram-se em desvantagem desde os 28 minutos, na sequência de uma grande penalidade convertida por Ivan Toney, que, pouco depois, assistiu Bryan Mbeumo para o segundo tento do Brentford, aos 34.



Já com Daniel Podence e Fábio Silva em campo, e com o adversário reduzido a 10 elementos, por expulsão de Shandon Baptiste, o Wolverhampton ‘carregou’ em busca de um golo que lhe devolvesse as esperanças, mas seriam os visitantes, a ficarem perto do terceiro, não tivesse o remate de Mbeumo acertado na barra.



Quando parecia que o triunfo em Watford, na ronda anterior, tinha sido o ponto de viragem dos ‘wolves’, a equipa liderada por Bruno Lage sofreu o quarto desaire em cinco jogos na Premier League e segue num modesto 14.º lugar, com três pontos, enquanto o Brentford é nono, com oito.