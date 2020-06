Wolverhampton vence fora o West Ham e continua a lutar pela Europa

O primeiro golo do encontro relativo à 30.ª jornada surgiu aos 73 minutos, com o ex-benfiquista Raúl Jiménez a marcar de cabeça após excelente cruzamento de Adama Traoré, que tinha sido lançado no jogo aos 64 minutos por Nuno Espírito Santo.



Também o extremo luso Pedro Neto entrou na mesma altura, para o lugar de Diogo Jota, e as substituições do técnico português revelaram-se certeiras, já que foi Neto a marcar um grande golo aos 84 minutos, num remate de primeira indefensável.



No regresso à competição dos ‘wolves’, após a paragem provocada pela pandemia de covid-19, a equipa mais portuguesa da Premier League contou, como é habitual, com o guarda-redes Rui Patrício, e ainda com os médios Rúben Neves e João Moutinho e com o avançado Diogo Jota no onze titular. Pedro Neto e Rúben Vinagre, que começaram a partida no banco, também foram utilizados por Espírito Santo.



Com a vitória, o Wolverhampton ultrapassou provisoriamente o Sheffield United (tem menos um jogo) e está no sexto lugar da liga inglesa, com 46 pontos, os mesmos do Manchester United, de Bruno Fernandes, que ontem empatou na deslocação ao terreno do Tottenham, de José Mourinho.



O Manchester United ocupa o quinto posto, o último que dá acesso às competições europeias da próxima época, e o Chelsea, que está na quarta posição (que atribui vaga para Liga dos Campeões), tem apenas mais dois pontos.



Já o Arsenal parece cada vez mais afastado da luta pelas competições europeias, tendo perdido hoje em casa do Brighton por 2-1.



O costa-marfinense Nicolas Pepe até adiantou os ‘gunners' aos 68 minutos, mas a formação da casa deu a volta ao marcador com golos de Dunk (78) e de Maupay (90+5), empurrando o Arsenal - que podia ter ultrapassado o Tottenham - para o nono lugar do campeonato.



O encontro ficou marcado por uma lesão no joelho, aparentemente grave, do guarda-redes alemão Bernd Leno, num lance com Maupay.



Por seu turno, o Leicester atrasou-se hoje na luta que trava com o Manchester City pelo segundo lugar da liga inglesa de futebol, ao empatar 1-1 na visita ao Watford.



Em Vicarage Road, os golos só surgiram no final do encontro, com o Chilwell a marcar aos 90 minutos para o Leicester e Craig Dawson a empatar para a equipa da casa, já em tempo de descontos, aos 90+3.



A equipa do defesa português Ricardo Pereira, que continua a recuperar de uma lesão num joelho, segue no terceiro lugar com 54 pontos, menos seis do que o City, de Bernardo Silva e João Cancelo, que na segunda-feira recebe o Burnley.



No domingo, o Liverpool, que segue destacado na liderança da Premier League com 82 pontos, joga no terreno do Everton, no dérbi da cidade dos Beatles.