Wolverhampton Wanderers empresta Ivan Cavaleiro ao Fulham

Lusa Comentários 13 Jul, 2019, 17:13 / atualizado em 13 Jul, 2019, 17:16 | Futebol Internacional

"Estou muito feliz por estar aqui e assinar pelo Fulham. É um clube grande e respeitado em Inglaterra e no resto do mundo. Esta é uma boa oportunidade para eu crescer como jogador e, por isso, estou muito feliz por estar aqui", referiu o jogador formado no Benfica, em declarações ao sítio oficial do clube na Internet.



Os ‘cottages’ adiantam ainda que no final do empréstimo podem acionar a opção de compra do futebolista português, de 25 anos, que somou poucos minutos com o treinador português Nuno Espírito Santo na terceira temporada ao serviço do 'Wolves'.