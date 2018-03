Wolves vencem e reforçaram liderança do "Championship"

Lusa Comentários 17 Mar, 2018, 17:42 | Futebol Internacional

A atuar em casa, em jogo da 38.ª jornada do ‘Championship’, o português Hélder Costa foi titular, assim como os seus compatriotas Ivan Cavaleiro e Rúben Neves, e deu vantagem aos ‘wolves’ logo aos 15 minutos.



Com assistência de Neves, Afobe aumentou a diferença, aos 41 minutos, e o avançado congolês ‘bisou’, aos 56, desta vez após passe de Cavaleiro. Dyer, aos 44, marcou para os forasteiros.



Com este triunfo, o segundo consecutivo, a equipa de Espírito Santo passou a ter provisoriamente seis pontos de vantagem sobre os galeses do Cardiff, segundos classificados, que só entram em campo no domingo frente ao Derby County.



O ‘wolves’ têm uma ‘almofada’ de 13 pontos nos lugares de acesso direto ao principal escalão e, na próxima ronda, podem garantir que pelo menos vão disputar o ‘playoff’.



Na outra ponta da tabela, no 21.º posto em igualdade com o antepenúltimo classificado, está o Barnsley, do treinador José Morais, que foi derrotado em casa pelo Millwall, por 2-0.