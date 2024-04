Xavi vai afinal continuar no comando técnico do FC Barcelona na próxima época

“Em janeiro, achei que seria melhor ir embora, mas agora a situação é diferente. Estou muito feliz por estar aqui e sei que esta é a melhor decisão”, afirmou Xavi, numa conferência de imprensa em que teve sentado ao seu lado o presidente do emblema catalão, Joan Laporta.



O treinador de 44 anos, que foi jogador e capitão do clube, regressou ao FC Barcelona a meio da época 2021/22 e levou os catalães ao título na temporada seguinte.



Contudo, com o FC Barcelona a atravessar uma crise financeiro, Xavi assumiu em janeiro deste ano que iria sair no final da época, apesar de ter contrato até junho de 2025.



“A confiança dos jogadores tem sido muito importante. Fizeram-me ver que o projeto tem de continuar e que é um projeto vencedor. Os adeptos também me fizeram ver que tenho de continuar. Sinto-me com força e capacidade”, referiu.



Com João Cancelo e João Félix no plantel, ambos por empréstimo, de Manchester City e Atlético Madrid, respetivamente, o FC Barcelona dificilmente conseguirá conquistar um troféu em 2023/24, tendo sido eliminado da Liga dos Campeões e da Taça do Rei, enquanto no campeonato é segundo classificado, a 11 pontos do líder Real Madrid, quando faltam seis jornadas para o final.



De resto, no último domingo, os 'blaugrana' foram derrotados em casa do principal rival, por 3-2, no 'El Clásico' da 32.ª ronda.