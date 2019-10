Zenit goleia para a Liga russa de futebol

O Zenit de São Petersburgo, adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, goleou sábado por 6-1 o Rostov, para a 13.ª jornada da Liga russa de futebol.

Em São Petersburgo, a equipa da casa dominou totalmente e chegou ao intervalo já a ganhar por 3-0, golos de Artem Dzyuba (14 minutos, de grande penalidade, e 20) e Azmoun (44).



Na segunda parte, Dzyuba, que tinha feito a assistência para o golo de Azmoun, confirmou-se como a grande figura do jogo, com mais uma assistência (Karavaev, 61) e outro golo (80, de grande penalidade), a elevar o marcador para 5-0.



Eremenko reduziu aos 83, também de grande penalidade, e o colombiano fixou o resultado final, aos 90+2.



Com este resultado, o Zenit continua na frente do campeonato, com 29 pontos, tantos quantos tem o Lokomotiv de Moscovo.



Na Liga dos Campeões, o Zenit já recebeu o Benfica, a quem ganhou por 3-1, e na quarta-feira defronta o RB Leipzig.



Zenit e Lyon comandam o grupo G com quatro pontos, seguidos pelo RB Leipzig, que tem três, e Benfica, sem pontos.