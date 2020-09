"Zidane ficou feliz por Bale ter partido e eu feliz por ele estar aqui", José Mourinho

José Mourinho acredita que o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, ficou feliz pela saída de Gareth Bale, tal como ele com a vinda do futebolista galês para o Tottenham, e confia que este permanecerá muito tempo nos ‘spurs'.