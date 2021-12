88.º Benfica-Sporting - Números e Curiosidades

- 88.º dérbi na história, Benfica como visitado.- 87 jogos - 48 vitórias para o Benfica, 15 vitórias para o Sporting, (24 empates).- Nos últimos 5 anos… 3 vitórias para o Benfica e 2 empates.- Sporting não vence na Luz há 6 anos.- Sporting marcou nos últimos 7 confrontos na Luz para o campeonato, depois de ter estado 7 anos consecutivos sem marcar.- Últimos 8 jogos – Benfica marcou 13 golos, Sporting marcou… 11 golos.- Mas nos últimos 15 confrontos, apenas 1 vitória do Sporting, foi em 2105/16 (3-0).- Há 6 épocas, pela 1.ª vez na história acontecia um 0-3 (em 88 anos de confrontos na Luz).- Época passada – Benfica-4 (Seferovic-2, Pizzi, Lucas Verissimo) Sporting-3 (Pedro Gonçalves-2, Nuno Santos).- 3 - o número de quilómetros que separa os dois adversários da segunda circular.- 88 – o n.º do dérbies para o campeonato, Benfica como visitado.- 6 – Os anos do Sporting sem vencer na Luz.- 7 – As épocas consecutivas do Sporting a marcar na Luz.

























- 400 – Sporting não sofre golos há 400 minutos- 7 - As vitórias consecutivas actualmente do Sporting- 4 – As jornadas consecutivas actualmente do Benfica sem perder- 4 – Os golos sofridos pelo Sporting (melhor defesa)- 34 – Os golos marcados pelo Benfica (melhor ataque)- 25 – Sporting marca há 25 jornadas consecutivas- 3 – As derrotas de Ruben Amorim como treinador na 1ª liga.- 13 – As jornadas do Sporting sem perder na I liga- 601 – O 601º jogo de sempre de Jorge Jesus na I liga.- 71 –Os golos de Pizzi na I liga no principal escalão- 274 – Os Jogos de Pizzi no escalão principal- 4 – Vai ser o jogo 4 de Filipe Cândido como treinador da Belenenses SAD e o 4º jogo de sempre na I liga- 28 –Os jogadores utilizados pelo Benfica. É a 2ª equipa que mais jogadores utilizou até ao momento- 3 – As derrotas de Ruben Amorim como treinador na 1ª liga. (todas fora)- 58 - Ruben Amorim vai fazer o seu 58º jogo pelo Sporting.- 67 – Ruben Amorim vai fazer o seu 67º jogo como treinador na I liga- As últimas 2 derrotas do Sporting na I Liga foram precisamente frente ao Benfica na Luz, na última jornada de há duas épocas e na penúltima da época passada.- José Peseiro e Rui Vitória eram os treinadores há 3 épocas. Há duas épocas no jogo da 1ª volta eram treinadores Bruno Lage e Silas e no jogo da 2ª volta eram Nelson Veríssimo e Ruben Amorim. Na época passada já eram … Jorge Jesus e Ruben Amorim. Últimos 3 anos … já tivemos 7 treinadores nos derbys (4 no Benfica e 3 no Sporting), mas desta vez são os mesmos treinadores da época passada.- Jorge Jesus completou 600 jogos como treinador na I liga. Foi o terceiro treinador da história a conseguir atingir os 600 jogos.- Benfica tem o melhor marcador da I LIGA, dos jogadores em actividade. Chama-se Pizzi e tem 71 golos.- Pizzi (274) é o jogador com mais jogos na I liga, dos jogadores no activo neste campeonato.- Sporting é uma das duas equipas que ainda não perdeu no campeonato.- Sporting marcou em todas as jornadas.- Ruben Amorim tem 66 jogos como treinador na I Liga… apenas perdeu 3, com Benfica (2x) e FC Porto.- Sporting é actualmente a equipa que há mais tempo não sofre golos