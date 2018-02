Abel Ferreira deixa de fora Jefferson e Xadas para Marselha

Lusa 13 Fev, 2018, 16:04 / atualizado em 13 Fev, 2018, 16:05 | Futebol Nacional

Os dois esquerdinos, lateral e médio, respetivamente, já não tinham sido opção para o treinador dos minhotos no sábado, no triunfo sobre o Vitória de Setúbal (3-1), apesar de terem integrado a convocatória de 21 jogadores para essa partida não chegaram a sentar-se no banco.

Ryller, um dos reforços de inverno dos `arsenalistas`, não foi inscrito para a prova europeia e também falha o jogo com os gauleses, bem como os lesionados Ricardo Ferreira e Fransérgio.

Abel Ferreira leva ainda para Marselha um terceiro guarda-redes, o jovem Ricardo Velho, da equipa B.

A comitiva bracarense parte para França às 10:00 de quarta-feira e treina no relvado do estádio Vélodrome às 17:00, com a conferência de imprensa de antevisão da partida do técnico e de um jogador a ter lugar meia hora antes.

Sporting de Braga e Marselha defrontam-se na quinta-feira, às 18:00 (horas de Lisboa), no Estádio Velódrome, naquela cidade francesa, num jogo que será arbitrado pelo holandês Serdar Gozubuyuk.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: Tiago Sá, Ricardo Velho e Matheus.

- Defesas: Marcelo Goiano, Bruno Viana, Rosic, Raúl Silva, Diogo Figueiras, Sequeira e Lukic.

- Médios: Fábio Martins, André Horta, Vukcevic, João Carlos Teixeira e Esgaio.

- Avançados: Wilson Eduardo, Paulinho, Hassan, Ricardo Horta e Dyego Sousa.