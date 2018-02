Abel Ferreira diz que não há favoritos no `clássico` com o Vitória de Guimarães

Lusa 17 Fev, 2018, 20:03 | Futebol Nacional

"É um jogo que mexe com uma região, há muita emoção. É um jogo diferente, em que não há favoritos, entre duas grandes equipas com grandes jogadores. Desejo acima de tudo que seja um grande espetáculo", disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida.



Apesar de ter jogado na quinta-feira para a Liga Europa (derrota por 3-0 com o Marselha, na primeira mão dos 16 avos de final), Abel Ferreira garante um Sporting de Braga a "lutar pelos três pontos" em Guimarães.



"Não é a primeira vez que isso acontece, mas nunca me desculpei com isso. O adversário teve uma semana limpa e nós dois dais para preparar este jogo, é mais um desafio que todos juntos e com a qualidade que temos vamos querer superar", disse.



Segundo o técnico, este é um jogo que, para os adeptos, vale mais que três pontos, mas para ele e para os jogadores não: "a forma como preparei este jogo é igual aos outros, o nosso objetivo é sempre o mesmo e, todos juntos, vamos à casa do adversário para vencer", disse.



O treinador desvalorizou ainda as críticas do técnico vitoriano, Pedro Martins, às arbitragens e ao videoárbitro.



"A este nível não acredito (que condicione), com este rigor e exigência, sabendo que o futebol é um jogo de erros. Espero que o árbitro seja isento, dê o melhor de si e quando tiver que recorrer a essa ferramenta o faça, acreditamos no trabalho que o árbitro fará", disse.



A equipa vem de uma derrota inapelável em Marselha e de uma exibição muito pouco conseguida, mas o técnico quer tirar "lições" dos erros.



"Para aprendermos é preciso experienciar, temos de aprender com o que se passou e acreditar no que está para chegar. É assim que encaramos os momentos menos bons", disse.



O Sporting de Braga tem mais 17 pontos que o Vitória de Guimarães e, questionado sobre se essa diferença pontual reflete a diferença de qualidade entre as duas equipas, Abel Ferreira respondeu que "são duas grandes equipas que concorrerem para os mesmos objetivos: nós estamos a lutar pelos quatro primeiros lugares, o nosso vizinho tem bons jogadores e um bom treinador", disse.



O treinador elogiou ainda o apoio dos adeptos: "têm sido fantásticos, ainda hoje fizeram questão de nos apoiar e mostraram a sua grandeza (antes do treino)".



"É o reflexo também do nosso empenho e desempenho, eles reveem-se nisso e são capazes de perceber quando as coisas não correm como queremos, que sejam respeitosos e apoiem-nos do primeiro ao último minuto", desejou.



Sporting de Braga, quarto classificado, com 46 pontos, e Vitória de Guimarães, oitavo, com 29, defrontam-se no domingo, às 20:15, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.