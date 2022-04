Ac. Viseu vence duelo de aflitos

Num jogo entre ‘aflitos’, Pana inaugurou o marcador para o Académico de Viseu, aos 11 minutos, e Paul Ayongo aumentou a diferença no marcador de grande penalidade (17), com o Trofense a reduzir a desvantagem na segunda parte, marcando por Bruno Almeida, aos 52 minutos.



Com o triunfo, o Académico de Viseu sai da ‘linha de água’ e ascende ao 14.º lugar da II Liga, com 30 pontos, enquanto o Trofense ocupa o 17º e penúltimo lugar, em zona de descida, com 28 pontos, menos um do que o Sporting da Covilhã, primeira equipa a 'salvo'.



A entrada impetuosa do Académico de Viseu no jogo valeu um golo à equipa de Pedro Ribeiro, que marcou por Pana, após uma recarga eficaz à entrada da pequena área, aos 11 minutos.



A vantagem seria aumentada aos 17 minutos, depois de Paul Ayongo ter sido derrubado dentro da área por João Paulo, com o avançado ganês a converter a respetiva grande penalidade.



O Trofense foi mais audaz na segunda parte e marcou cedo, com Bruno Almeida a surgir livre de marcação na área e a rematar para o fundo da baliza de Gril, após passe de Djalma, aos 52 minutos.



A equipa comandada por Francisco Chaló manteve a pressão sobre o Académico de Viseu e esteve perto de igualar o jogo num cabeceamento de Caio Marcelo, que o guarda-redes Gril defendeu por instinto, aos 63 minutos.



Pouco depois, Yuri Araújo desperdiçou uma boa oportunidade para tranquilizar os viseenses, quando surgiu isolado frente ao guarda-redes Rodrigo, rematando ao lado da baliza do Trofense, aos 65 minutos.



Até ao final da partida, o Trofense foi mais pressionante, causando alguns calafrios à defesa do Académico de Viseu, que teve a capacidade de segurar a vantagem.







Jogo no Estádio Municipal de Aveiro



Académico de Viseu-Trofense: 2-1



Ao intervalo: 2-0



Marcadores:



1-0, Pana, aos 11 minutos.



2-0, Paul Ayongo, 17, de grande penalidade.



2-1, Bruno Almeida, 52.







Equipas:



- Académico de Viseu: Gril, Mesquita, Pedro Monteiro, Ricardo Machado, Igor Milioransa, Pana, Ericson (Filipe Cardoso, 85), Fernando Ferreira (Renteria, 60), Famana Quizera (Adilio, 66), Yuri Araújo e Paul Ayongo (João Vasco, 85).



(Suplentes: Janota, André Claro, Filipe Cardoso, Renteria, João Vasco, Nuno Tomás, Bandeira, Daniel Nußbaumer e Adílio)



Treinador: Pedro Ribeiro.



- Trofense: Rodrigo, Tito Júnior (Andrézinho, 85), Mutsinzi (Gustavo Furtado, 28), João Paulo, Caio Marcelo (Bruno Marcelo, 85), Tiago André, Mateus, Vasco Rocha, Capita (Djalma, 46), Bruno Almeida e Achouri (Bechou, 65).



(Suplentes: São Bento, Andrézinho, Bruno Moreira, Daniel Liberal, Simão Martins, Gustavo Furtado, Djalma, Rodrigo Ferreira e Bechou)



Treinador: Francisco Chaló.







Árbitro: Hugo Miguel (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Igor Milioransa (3), Paul Ayongo (36), Caio Marcelo (81), Pana (83), João Paulo (87), João Vasco (88) e Pedro Monteiro (90+4).



Assistência: cerca de 300 espetadores.