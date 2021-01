Académica bate Ac. Viseu

Bruno Teles inaugurou o marcador aos 52 minutos, de grande penalidade, e, depois de Paul Ayongo empatar, aos 62, marcou o golo da vitória, aos 88, numa altura em que os forasteiros já estavam reduzidos a 10, por expulsão de Joel, aos 74.



Na classificação, o conjunto de Rui Borges manteve o segundo posto, com 36 pontos, a dois do Estoril Praia, que só joga na terça-feira, e com mais dois do que o Feirense, enquanto o Académico de Viseu é 16.º, com 16.



A Académica dominou territorialmente a primeira parte, mas as oportunidades de golo escassearam junto das duas balizas, com uma ocasião para cada uma das equipas.



Aos 28 minutos, o Académico de Viseu podia ter inaugurado o marcador, num remate cruzado de Zimbabwe dentro da área, na sequência de um canto, mas a bola passou por cima do travessão.



A ‘briosa’ esteve também perto do golo, logo a seguir, num cabeceamento de Bouldini, regressado à equipa após um jogo de castigo, que levou a bola a bater na malha lateral da baliza adversária.



No segundo tempo, os ‘estudantes’ inauguraram o marcador aos 52 minutos, por Bruno Teles, na conversão de uma grande penalidade, a castigar uma falta de Mathaus sobre Bouldini.



Dez minutos depois, o Académico de Viseu empatou a partida, por Paul Ayongo, com um remate cruzado dentro da área, a culminar uma jogada de insistência.



Aos 74 minutos, a equipa beirã ficou reduzida a 10 elementos, com a expulsão, por vermelho direto, de Joel, que tinha entrado cinco minutos antes na partida, depois de uma entrada dura sobre Bruno Teles.



A ‘briosa’ procurou tirar partido da superioridade numérica e, aos 74 minutos, Bouldini, num voo de cabeça, viu o guarda-redes Ricardo Fernandes negar-lhe o golo.



Guima, aos 77 minutos, também colocou o guarda-redes do Académico de Viseu à prova, num forte remate.



Aos 85 minutos, foi o guarda-redes da Académica a negar o golo a Paná, numa defesa de recurso a enviar a bola pela linha final.



O golo da vitória surgiu aos 88 minutos, num remate rasteiro de fora de área aplicado por Bruno Teles, na sequência de uma bola devolvida pela defesa do Académico de Viseu.



Já no período de descontos, os ‘estudantes’ poderiam ter dilatado a vantagem, por Dani, que, isolado perante o guarda-redes adversário, atirou ao lado.



Jogo no Estádio Cidade de Coimbra



Académica - Académico de Viseu, 2-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Bruno Teles, 52 minutos (grande penalidade).



1-1, Paul Ayongo, 62.



2-1, Bruno Teles, 88.



Equipas:



- Académica: Mika, Mike (Mayambela, 84), Rafael Vieira, Silvério, Bruno Teles, Dias, Guima (Dani, 89), Traquina, Chaby (Fabinho, 89), João Mário (Sanca, 70) e Bouldini.



(Suplentes: Daniel Azevedo, Dani, Sanca, Fábio Vianna, Diogo Pereira, Fabinho, Mayambela, Kay e Mimito).



Treinador: Rui Borges.



- Académico de Viseu: Ricardo Fernandes, Mesquita, Pica, Mathaus, Jorge Miguel, Paná, Zombabwe, Luisinho (Joel, 69), João Vasco (Yuri Araújo, 57), Paul Ayongo (Carter, 81) e Fernando Ferreira (André Carvalhas, 81).



(Suplentes: Janota, Rafael, Yuri Araújo, Jeremias Puch, Carter, André Carvalhas e Joel).



Treinador: Pedro Duarte.



Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Vasco (18), Pica (50), Carter (82) e Dani (90+4). Cartão vermelho direto para Joel (74).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.