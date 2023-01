Académico de Viseu envia quatro bolas aos `ferros` e empata com o Nacional

O conjunto comandado por Jorge Costa adiantou-se no marcador aos 11 minutos, por intermédio de Famana Quizera, mas, aos 41, Zé Manuel restabeleceu a igualdade, que se manteve até final.



A formação anfitriã somou, ainda assim, o 20.º jogo consecutivo sem perder em todas as competições, falhando o triunfo por culpa dos 'ferros', que devolveram os remates de Milioransa (34 minutos), Ícaro Silva (58) e Famana Quizera (78 e 83).



A primeira parte decorreu com algum domínio dos beirões, que o materializaram em golo aos 11 minutos, com Famana Quizera a recuperar a bola numa má saída para o ataque dos insulares, a isolar-se e a rematar forte e colocado.



O Nacional procurou reagir ao golo e teve algumas investidas perigosas, em especial por Witi, sempre a dar muito trabalho ao lateral Bandeira.



O Académico de Viseu poderia ter dilatado a vantagem em duas ocasiões, primeiro com Milioransa a rematar ao poste, à passagem do minuto 34, e, quatro minutos volvidos, com Famana Quizera a ficar perto de 'bisar', com um remate a sair muito perto do poste, já com Rui Encarnação fora do lance.



O Nacional empataria aos 41 minutos, numa bola longa nas costas da defesa viseense, com Arthur Chaves a falhar o corte e Zé Manuel a aproveitar, só com Gril pela frente.



No segundo tempo, o Académico entrou a dominar e, aos 58 minutos, Ícaro Silva enviou a bola à trave da baliza do Nacional, na sequência de um pontapé de canto, para, aos 63 minutos, Famana Quizera cruzar da direita e André Clóvis, de cabeça, obrigar Rui Encarnação a uma grande defesa.



Aos 78 minutos, terceira bola no 'ferro' da baliza de Rui Encarnação, num remate de fora da área de Fama Quizera, que, aos 83, viu o guarda-redes do Nacional desviar um seu cabeceamento para a barra.







Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu -- Nacional, 1-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



1-0, Famana Quizera, 11 minutos.



1-1, Zé Manuel, 41.







Equipas:



-- Académico de Viseu: Domen Gril, Bandeira (Tiago Mesquita, 46), Arthur Chaves (Ícaro Silva, 46), André Almeida, Igor Milioransa, Nduwarugira, Paná (Yúri Araújo, 59), Toro (Capela, 59), Famana Quizera, Gautier Ott (Ramirez, 59) e André Clóvis.



(Suplentes: Mbaye, Yuri Araújo, Ramirez, Capela, Welch, Ícaro Silva, Tiago Mesquita, Tomás Silva e Daniel Labila).



Treinador: Jorge Costa.



- Nacional: Rui Encarnação, Zé Manuel (Rúben Macedo, 75), Rafael Vieira, Clayton Sampaio, André Sousa, Danilovic, Gustavo Silva, Luís Esteves (Jota, 65), Witi (Dudu, 65), Carlos Daniel e Pipe Gomez (Bruno Gomes, 75).



(Suplentes: Lucas França, Paulo Vítor, Bruno Gomes, Jota, Rúben Macedo e Dudu).



Treinador: Filipe Cândido







Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bandeira (38), Gril (84), Carlos Daniel (87) e Clayton (89).



Assistência: 1.583 espetadores.