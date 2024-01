Académico de Viseu estabeleceu protocolo com a autarquia de Santa Comba Dão

O acordo, já ratificado em reunião do executivo, “é válido para os próximos dois anos”, informou a SAD do emblema beirão, lembrando que o Estádio Municipal de Santa Comba Dão é, oficialmente, a casa da sua equipa de sub-23 que compete na Liga Revelação.



Durante a assinatura do protocolo, o presidente da SAD viseense, Mariano Maroto Lopez, considerou Santa Comba Dão “como uma segunda casa”, onde o clube foi “sempre muito bem recebido”, frisando ser intenção do clube a que preside que seja um emblema, não só da cidade de Viseu, mas “também desta imensa região, que às vezes nos esquecemos do quão grande é”.



Já o autarca de Santa Comba Dão, Leonel Gouveia, abriu a porta a futuras colaborações, lembrando a contribuição que a SAD do clube da II Liga de futebol deu “na requalificação do Estádio Orlando Mendes” e considerando que para o Município a que preside “é uma honra ver jogos de futebol a este nível em Santa Comba Dão”.



Já Luís Pedro Fernandes, presidente do Grupo Desportivo Santacombadense/Associação de Formação Desportiva O Pinguinzinho, destacou que o protocolo vai ao encontro dos objetivos do clube, ao nível do futebol de formação, considerando que “é sempre positivo estabelecer acordos de cooperação com clubes de maior dimensão e, em particular, com aqueles que têm projetos devidamente estruturados”.



O acordo, acrescentou ainda, vai permitir “não só potenciar atletas, como ajudar a formar técnicos, mas acima de tudo, permitir continuar a desenvolver o trabalho de base, que passa por disponibilizar formação desportiva para atletas na área do futebol, e a todos os interessados, no concelho de Santa Comba Dão”.