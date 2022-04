Académico de Viseu ganha balão de oxigénio ao bater Benfica B desfalcado

Frente a um adversário que fez muitas baixas no 'onze', devido à participação na Youth League, os beirões somaram os três pontos graças aos golos apontados no primeiro tempo por Famana Quizera (30 minutos) e Daniel Nussbaumer (34).



Os benfiquistas, que não vencem há cinco jornadas, entraram melhor e só não inauguraram o marcador aos seis minutos por Umaro Embaló porque o guardião dos viseenses Gril impediu com uma defesa atenta que o avançado faturasse.



Na baliza contrária, o Académico de Viseu foi mais eficaz e colocou-se na frente do marcador aos 30 minutos, na primeira ocasião flagrante de que dispôs: Famana Quizera, após assistência de Ericson, galgou 30 metros no meio-campo contrário e, na cara de Léo Kokubo, não desperdiçou.



Moralizados pelo golo, os comandados de Pedro Ribeiro precisaram apenas de quatro minutos para ampliar a vantagem através de Daniel Nussbaumer. Após cruzamento de Paná na direita, o atacante austríaco limitou-se a encostar, num lance em que foi evidente a falta de entrosamento do setor defensivo das 'águias'.



No segundo tempo, o Benfica B, que ameaçou marcar aos 52 e 65 minutos por Umaro Embaló, não conseguiu melhor do que apontar o seu tento de honra, aos 79 minutos, por intermédio de Tiago Gouveia, após assistência de Umaro Embaló.



A vencer por 2-1, o Académico segurou a vantagem até ao apito final e dispôs da melhor oportunidade de golo, aos 90+3 minutos, num remate de fora da área de Adílio que só não deu golo devido a uma excelente defesa de Léo Kokubo.



Com a vitória no Seixal, o conjunto beirão está na 14.ª posição, com 33 pontos, enquanto o Benfica B continua no quinto posto da tabela classificativa, com 51.







Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.



Benfica B -- Académico de Viseu, 1-2.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1 Famana Quizera, 30 minutos.



0-2, Daniel Nussbaumer, 34.



1-2, Tiago Gouveia, 79.







Equipas:



- Benfica B: Léo Kokubo, Fabinho, Miguel Nóbrega, Morato, Sandro Cruz (Bajrami, 75), Diogo Capitão, Diogo Prioste (Henrique Pereira, 63), Diogo Nascimento, Umaro Embaló, Tiago Gouveia e Jair Tavares (Gerson Sousa, 75).



(Suplentes: Fábio Duarte, Gerson Sousa, Henrique Pereira, Bajrami, Iuri Moreira e Diogo Spencer).



Treinador: António Oliveira.



- Académico de Viseu: Gril, Mesquita, Pedro Monteiro, Ricardo Machado (João Vasco, 80), Igor Milioransa (Nuno Tomás, 66), Ericson, Paná, Yuri Araújo, Famana Quizera (Adílio, 66), Fernando Ferreira (Renteria, 56) e Daniel Nussbaumer (Filipe Cardoso, 80).



(Suplentes: Janota, André Claro, Filipe Cardoso, Renteria, Romy Silva, João Vasco, Nuno Tomás, Bandeira e Adílio).



Treinador: Pedro Ribeiro.







Árbitro: João Pedro Afonso (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Monteiro (62), Umaro Embaló (72), Renteria (77) e Nuno Tomás (90+1).



Assistência: 536 espetadores.