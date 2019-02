Académico de Viseu oficializa João Gabriel Ribeiro como treinador

Lusa Comentários 06 Fev, 2019, 15:46 | Futebol Nacional

João Gabriel Ribeiro, de 43 anos, possui o curso nível III de treinador, habilitação que lhe permite orientar uma equipa no escalão secundário, o que não acontece com Rui Borges, o ex-treinador do Mirandela, equipa da série A do Campeonato de Portugal, que chegou na terça-feira a Viseu.



Rui Borges, que será o treinador adjunto, orientou os treinos recentes, na sequência do anúncio da dispensa de Flóris Schaap, que assumiu o comando do Académico de Viseu desde a saída de Manuel Cajuda, em 13 de janeiro.



Sem as habilitações necessárias, Rui Borges não poderia ser oficializado na ficha de jogo como técnico principal, sob pena de, segundo os regulamentos, poder penalizar o clube com a perda de pontos.



João Gabriel Ribeiro tem um histórico como treinador na formação a Académica de Coimbra e estava desde o início da época no São Silvestre, da I Divisão Distrital de Coimbra.



Durante a apresentação oficial, o novo técnico confessou ser "amigo de longa data" de Rui Borges, que o terá convidado "para este projeto no Académico de Viseu" no papel de treinador principal.



João Gabriel Ribeiro lembrou que os próximos jogos são de grau de dificuldade elevada, com FC Porto B, Famalicão e Sporting de Braga, mas mostrou-se "confiante" na manutenção do Académico de Viseu na II Liga, considerando que as diferenças pontuais ainda são mínimas e possíveis de recuperar, e que "bastam duas ou três vitórias consecutivas para a equipa dar um salto significativo na tabela".