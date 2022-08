Académico de Viseu rescindiu com o treinador Pedro Ribeiro

“A Administração da Académico de Viseu Futebol Clube - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o treinador Pedro Ribeiro e com a sua equipa técnica para a revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho desportivo, com efeitos imediatos”, pode ler-se no comunicado publicado na página oficial do clube, onde agradece ainda “o profissionalismo e a dedicação com que sempre desempenhou as suas funções”.



Pedro Ribeiro havia assumido a liderança da equipa no início do passado mês de janeiro, na altura sucedendo no cargo ao técnico José Gomes, levando o clube viseense a garantir a manutenção na II Liga de futebol.



O técnico deixa o Académico de Viseu após a derrota de hoje frente ao Moreirense, por 3-1, a contar para a segunda jornada do campeonato, no jogo que marcou o regresso dos viseenses ao Estádio do Fontelo, após ano e meio a jogarem em ‘casa emprestada’, no Municipal de Aveiro.



O Académico de Viseu ocupa o 15.º lugar do campeonato, com um ponto somado, depois do empate a um golo no arranque da II Liga, no Seixal, frente ao Benfica B.



Na próxima jornada, o Académico de Viseu joga sábado, 20 de agosto, no Algarve, frente ao Sporting de Farense, em jogo marcado para as 11:00.