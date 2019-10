Académico de Viseu vence Real Massamá e segue na Taça de Portugal de futebol

O Académico de Viseu, da II Liga de futebol, qualificou-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, ao vencer na receção ao Real Massamá, do Campeonato de Portugal, por 3-1.

Dois golos de Jean Patric e um de Fernando Ferreira, todos na primeira parte, deram o triunfo aos viseenses, enquanto Juan San Martin reduziu para a formação do concelho de Sintra, aos 68.



O Académico de Viseu dominou por completo a primeira meia hora, chegando com alguma facilidade aos 3-0, primeiro com um remate de Jean Patric, aos 10 minutos, depois de o guarda-redes André Paulo deixar escapar a bola entre as mãos.



Aos 23, Fernando Ferreira isolou-se e, perante a saída de André Paulo, fez um ‘chapéu’ ao guarda-redes e aumentou a vantagem dos anfitriões.



Jean Patric viria a ‘bisar’, aos 29, aproveitando um cruzamento da direita de Luisinho e rematando, de primeira, sem hipóteses de defesa.



Os viseenses baixaram o ritmo, mas o Real só aos 40 minutos fez o primeiro remate à baliza, sem grande perigo.



No segundo tempo, os forasteiros entraram melhor, criando algumas oportunidades, mas só conseguiriam marcar por uma vez, aos 73, por Juan San Martin, cinco minutos depois de ter entrado em campo, que aproveitou uma falha da defesa para bater Ricardo Fernandes.



Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu - Real Massamá, 3-1.



Ao intervalo: 3-0.



Marcadores:



1-0, Jean Patric, 10 minutos.



2-0, Fernando Ferreira, 23.



3-0, Jean Patric, 29.



3-1, Juan San Martin, 73.



Equipas



- Académico de Viseu: Ricardo Fernandes, Tiago Almeida, Pica (Steven, 48), Mathaus, Lucas, Fernando Ferreira (João Oliveira, 66), Latyr, Zimbabwe, Luisinho, Jean Patric e Carter (Facundo, 83).



(Suplentes: Ricardo Janota, João Oliveira, Fábio Abreu, Bruninho, Johnatan, Steven e Facundo).



Treinador: Rui Borges.



- Real Massamá: André Paulo, Paulinho, Sandro Almeida, André Almeida, João Ventura (Tiago Morgado, 46), Márcio Meira (Juan San Martin, 68), Cassamá (Ballack, 46), Ruizinho, Felipe Ryan, Dinamite e Dida.



(Suplentes: David Grilo, Ballack, Tiago Morgado, Daniel Almeida, Alex Sousa, Marcos Barbeiro e Juan San Martin).



Treinador: Hugo Martins.



Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Márcio Meira (12), Carter (53), Tiago Morgado (65), Zimbabwe (68), Paulinho (76) e Latyr (90+2).



Assistência: cerca de 200 espetadores.