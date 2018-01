Adeptos da UD Oliveirense só pensam na Taça da Liga

Há alguns dias que sócios e simpatizantes do clube não pensam noutra coisa que não seja a Taça da Liga, como confidencia o repórter Luís Peixoto.



Os beirões só pensam em concretizar o sonho de verem os jogadores erguerem o troféu no próximo sábado.



Hoje (terça-feira) realiza-se o V. Setúbal-UD Oliveirense, a partir das 20h45, no estádio de Braga, amanhã (quarta-feira) joga-se o Sporting-FC Porto, com início à mesma hora.



A final da competição está marcada para sábado, a partir das 20h45, também no Estádio Municipal de Braga.