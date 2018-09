Adeus Luisão e... até já!

Mário Aleixo - RTP Comentários 25 Set, 2018, 12:34 / atualizado em 25 Set, 2018, 12:34 | Futebol Nacional

O histórico futebolista, que renovou contrato por um ano na pré-época, diz adeus aos relvados e deverá passar a integrar a estrutura do clube.





O defesa central termina a carreira numa ligação ao clube que começou em 2003/04.





O jogador, de 37 anos, tinha à sua frente no plantel benfiquista Jardel, Rúben Dias, Conti e Lema.





A decisão surge após uma reunião com o presidente Luís Filipe Vieira há uma semana.





O atleta continuará a viver em Portugal e deverá no futuro integrar a estrutura das "águias", devendo assumir as funções de relações internacionais.









O brasileiro tornou-se o atleta com mais títulos no Benfica (20), com seis campeonatos, três taças de Portugal, sete taças da Liga e quatro supertaças.





Luisão fez o último jogo oficial com o Moreirense, na Luz, a 13 de maio.



Os primeiros passos



Luisão, nasceu em Amparo, no Brasil, começou a carreira em 1999, no Juventus de São Paulo, passando depois pelo Cruzeiro.



Durante quatro épocas ao serviço do clube de Minas Gerais conquistou o campeonato mineiro e o Brasileirão, em 2003, a Taça do Brasil (2000), a Taça Sul-Minas (2001 e 2002) e o supercampeonato mineiro (2002).



Pela seleção brasileira, disputou 44 jogos e marcou três golos, um dos quais na final da Copa América de 2004, frente à Argentina, no encontro que lhe deu o primeiro troféu conseguido ao serviço da "canarinha", antes dos triunfos na Taça das Confederações, em 2005 e 2009.





Colega de Luisão no Benfica, o guarda-redes Quim, em declarações ao jornalista da Antena 1, Mário Rui, fala de um grande jogador, um grande capitão e uma grande pessoa.













Para o antigo futebolista António Simões, em declarações ao jornalista da Antena 1, Alexandre Afonso, Luisão protagonizou uma carreira longa e cada vez mais rara no futebol atual.









António Simões aproveitou a oportunidade para falar da liderança do campeonato por parte do Benfica para dizer que não sabe se a equipa será campeã e jogará sempre bem mas pediu ao grupo "entrega, rigor e reealismo".











Anderson Luís da Silva conhecido, no mundo do futebol, por Luisão, o futebolista quinze épocas ao serviço do Benfica, 522 jogos realizados, o jogador mais titulado da história do Benfica e o segundo jogador com mais desafios pelo clube, atrás de Nené (578).