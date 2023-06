Aldair Neves reforça defesa do Paços de Ferreira

”, pode ler-se na nota informativa partilhada pelo Paços nas suas redes sociais.Aldair Neves fez a sua formação no Torreense, mas deu nas vistas na Sanjoanense, acabando por ser contratado pelo Ponferradina, da segunda divisão espanhola, na última época, que o cedeu, depois, em janeiro à formação de São João da Madeira.O emblema espanhol cede agora por uma época Aldair ao Paços, que ficará com opção de compra sobre o jogador no final de 2023/24.O defesa direito luso é o sexto reforço do Paços, numa lista da qual fazem parte o avançado Celeri, os extremos Brian Cipenda e João Araújo, o médio ofensivo Welton Júnior e o defesa central Ícaro Silva.