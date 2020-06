André Martins e a experiência de jogar sem público

Para o futebolista português “o futebol sem adeptos perde emoção é como um jogo treino sem adeptos"



O Légia venceu no relvado do Lech Poznan por 1-0, um golo pouco festejado devido as várias recomendações que os jogadores têm recebido.



Os adeptos estiveram totalmente ausentes e mesmo os apoiantes do Lech Poznan cumpriram à risca as restrições das autoridades de saúde polacas e nem apareceram junto da equipa.



O Légia de Varsóvia comanda a liga polaca com oito pontos sobre o Piast Gliwice. Faltam três jornadas para o final, depois realizar-se-á um “play-off” entre os oito primeiros para apuramento do campeão.



André Martins não se vê a festejar o titulo sem a presença dos adeptos.