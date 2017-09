Andreas Samaris arrisca-se a ser castigado

Mário Aleixo - RTP 26 Set, 2017, 08:02 / atualizado em 26 Set, 2017, 08:02 | Futebol Nacional

A Comissão de Instrutores da Liga de clubes abriu um caso de auto de flagrante delito ao médio dos encarnados, devido a um lance que ocorreu na partida entre o Benfica e o Sp. Braga, em jogo da Taça da Liga.



O caso reporta-se a um desentendimento entre Samaris e Paulinho. O presidente do CD da FPF, José Manuel Meirim, poderá ouvir o árbitro Bruno Esteves, que ajuizou o referido lance, ocorrido já depois do apito final, com um cartão amarelo a cada jogador.



Nessa partida Samaris viu-se envolvido num outro lance, no qual “abraçou” indevidamente o bracarense João Carlos Teixeira. Nesse lance Bruno Esteves entendeu não haver motivos para uma punição disciplinar.



A decisão do Conselho de Disciplina poderá ser conhecida esta terça-feira.