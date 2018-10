Partilhar o artigo Andreia Couto diz que Pedro Proença tem dificuldade em lidar com opiniões divergentes Imprimir o artigo Andreia Couto diz que Pedro Proença tem dificuldade em lidar com opiniões divergentes Enviar por email o artigo Andreia Couto diz que Pedro Proença tem dificuldade em lidar com opiniões divergentes Aumentar a fonte do artigo Andreia Couto diz que Pedro Proença tem dificuldade em lidar com opiniões divergentes Diminuir a fonte do artigo Andreia Couto diz que Pedro Proença tem dificuldade em lidar com opiniões divergentes Ouvir o artigo Andreia Couto diz que Pedro Proença tem dificuldade em lidar com opiniões divergentes

Tópicos:

LPFP, SIC,