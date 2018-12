António Nobre substitui Xistra no lote de internacionais

Mário Aleixo - RTP Comentários 11 Dez, 2018, 12:14 / atualizado em 11 Dez, 2018, 12:14 | Futebol Nacional

De acordo com a informação publicada no site oficial do organismo federativo, Portugal terá um total de 20 árbitros internacionais e 14 assistentes, que se dividem entre futebol masculino e feminino, futsal e futebol de praia.



O destaque vai para a inclusão de António Nobre, da Associação de Futebol (AF) de Leiria, que substitui Carlos Xistra, da AF de Castelo Branco, que ficou de fora da lista de internacionais, por atingir no próximo ano o limite de idade imposto pela FIFA, ao completar 45 anos.



António Nobre será acompanhado pelos repetentes Artur Soares Dias, Jorge Sousa, Hugo Miguel, Tiago Martins, Fábio Veríssimo, João Pinheiro, Luís Godinho, João Capela, enquanto no setor feminino sobressai a presença de Sandra Bastos, que está designada para a fase final do Mundial de 2019.





Portugal será representado nas provas da UEFA e da FIFA em 2019 por nove árbitros principais e 10 assistentes, bem como três árbitras e quatro assistentes no quando do futebol feminino, e por quatro árbitros tanto no futsal como no futebol de praia.