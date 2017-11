Árbitro João Capela arbitra Benfica-Vitória de Setúbal

Lusa 15 Nov, 2017, 16:58 / atualizado em 16 Nov, 2017, 08:37 | Futebol Nacional

João Capela estará no Estádio da Luz, no jogo entre o detentor do troféu e os sadinos, enquanto na quinta-feira, na receção do Sporting ao Famalicão (20:30), equipa da II Liga, estará Hélder Malheiro, também da Associação de Lisboa.



O jogo entre o líder da I Liga, o FC Porto, e o Portimonense, agendado para sexta-feira (20:30), no Estádio do Dragão, terá arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação do Porto, e a receção do Vitória de Guimarães, finalista vencido do troféu, ao Feirense, no domingo, contará com Rui Costa.







Jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal:



- Quinta-feira, 16 nov:



Sporting (I) - Famalicão (II), Hélder Malheiro (Lisboa).



- Sexta-feira, 17 nov:



FC Porto (I) - Portimonense (I), Artur Soares Dias (Porto).



- Sábado, 18 nov:



Benfica (I) - Vitória de Setúbal (I), João Capela (Lisboa).



Rio Ave (I) - Sporting de Braga (I), Tiago Martins (Lisboa).



- Domingo, 19 nov:



Vitória de Guimarães (I) - Feirense (I), Rui Costa (Porto).



Santa Clara (II) - Desportivo de Chaves (I), Hugo Miguel (Lisboa).



Académica (II) - Nacional (II), Luís Godinho (Évora).



União de Leiria (CP) - Desportivo das Aves (I), António Nobre (Leiria).



Moreirense (I) - Felgueiras (CP), Manuel Oliveira (Porto).



Oliveirense (CP) - Marítimo (I), Vasco Santos (Porto).



Ideal (CP) - Cova da Piedade (II), Sérgio Piscarreta (Algarve).



União da Madeira (II) - Freamunde (CP), Bruno Esteves (Setúbal).



Caldas (CP) - Arouca (II), João Pinto (Lisboa).



Farense (CP) - Leixões (II), Fábio Veríssimo (Leiria).



Vizela (CP) - Vilaverdense (CP) *



Praiense (CP) - Vilafranquense (CP) *