Armando Evangelista diz estar à espera do melhor Estoril da época

Armando Evangelista salientou ainda a necessidade de estar precavido todas as dificuldades que o adversário pode apresentar, de forma a evitar surpresas.



“A reta final da época é sempre complicada, porque, por vezes, é o momento onde acontecem mais surpresas, e é para isso que temos de estar precavidos. Sabemos bem qual é a situação do Estoril. É uma equipa competente e que não quer esperar pelos últimos jogos para definir a sua estabilidade, mas compete-nos dignificar o Famalicão e continuar a trabalhar de forma séria”, frisou o técnico, na conferência de antevisão da partida da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



O treinador destacou as qualidades da formação ‘canarinha’, liderada por Vasco Seabra.



“O Estoril tem sido um bocadinho camaleão, porque tem alternado grandes resultados com outros menos positivos e, por isso, é que tem os pontos que tem, mas temos de estar a contar com o melhor Estoril. Foi isso que preparámos. Um adversário bem trabalhado e com individualidades com capacidade para resolver jogos", salientou.



Armando Evangelista está satisfeito com o evoluir do Famalicão e com o trabalho que a equipa tem desempenhado ao longo dos cinco jogos que está no comando. Ainda assim, acredita que há muito a trabalhar.



“Espero que este início seja um bom presságio e que o melhor ainda esteja para vir, até porque considero que esta equipa tem potencial para muito mais. A prioridade até aqui foi o resultado, porque não é fácil assimilar comportamentos em algumas semanas, mas também sinto que a intensidade e a organização está a aumentar porque os jogadores acreditam no processo e é mediante esse rigor que vamos trabalhar até ao último desafio da época”, disse.



O Famalicão, oitavo classificado, com 36 pontos, desloca-se no domingo, às 18:00, ao Estádio António Coimbra da Mota, para defrontar o Estoril, em 14.º, com 30, numa partida da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que será arbitrada por Manuel Oliveira, da Associação de futebol do Porto.