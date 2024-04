Armando Evangelista não está preocupado com a continuidade no Famalicão

O treinador do Famalicão admitiu hoje não estar preocupado com o futuro e a continuidade no clube, mas sim com a necessidade de pontuar no domingo frente ao Portimonense, na 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Armando Evangelista revelou ter grande vontade de traçar “objetivos ambiciosos” para esta fase final do campeonato e reconheceu que a equipa tem dado as melhores respostas.



"Se me perguntar o que gostava mesmo era de ganhar os jogos todos e demonstrar uma grande evolução no que são os processos desta equipa. Claro que há uma diferença entre o que queremos e o que podemos vir a fazer, mas temos de ter essa crença e vontade de traçar objetivos ambiciosos para fazer bons jogos. Na minha cabeça não cabe outra coisa que não seja caminhar para o fim da época assim e sem haver desleixos”, revelou o treinador, na conferência de imprensa de antevisão da partida com os algarvios.



O técnico da formação famalicense garantiu que o foco está presente na mente de todos.



“O foco tem de estar sempre no máximo, com objetivo de ultrapassar todos os adversários e de melhorar e evoluir como equipa. Numa profissão como esta, os jogadores sabem que todos os momentos contam, os jogos são a avaliação de todos e devemos aproveitar todos os momentos para melhorar como equipa. É isso que vamos fazer", frisou.



Questionado sobre se o trabalho que tem feito até agora é o suficiente para manter o cargo, Evangelista optou por brincar com a situação, sem querer falar sobre o futuro.



“Ainda agora cheguei. Isso são questões que neste momento não se levantam. Neste momento, estou é preocupado com o que me pediram para fazer até ao final da época e não tenho de estar preocupado com o que pode ser a próxima época e nem quero pensar nisso”, garantiu.



Sobre o adversário, o treinador alertou para o facto de precisar de pontos para lutar pela manutenção e isso deixa a equipa de Famalicão com um alerta extra.



“Vamos encontrar um adversário que está a lutar pela sobrevivência e esse é o primeiro alerta, pois eles não podem desperdiçar a oportunidade de pontuar. Estamos preparados para essa dificuldade e compete-nos melhorar sempre o nosso jogo para ultrapassar isso”, admitiu.



O Famalicão, oitavo classificado, com 35 pontos, recebe no domingo, às 15:30, o Portimonense, em 16.º lugar, com 27, numa partida da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que se será arbitrada por Luís Godinho, da Associação de Évora.