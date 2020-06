Arouca contrata guarda-redes brasileiro Fernando Castro por três temporadas

“O guarda-redes brasileiro de 23 anos, formado no Santos, chega à nossa equipa proveniente do EC Bahia, equipa que disputa o ‘Brasileirão’ e venceu o campeonato Baiano”, pode ler-se na nota publicada nas redes sociais do emblema arouquense.



Fernando Castro junta-se na lista de reforços ao avançado Heliardo, o outro jogador já contratado para o plantel que será orientado por Armando Evangelista, no regresso do Arouca ao segundo escalão do futebol português.



A Federação Portuguesa de Futebol indicou Vizela e Arouca, os dois clubes com mais pontos, para a subida à II Liga, na sequência da conclusão precoce do Campeonato de Portugal, em 08 de abril, depois da suspensão preventiva, por tempo indeterminado, em 12 de março, devido à pandemia da covid-19.



Nessa altura, após 25 jornadas, o Vizela liderava a Série A, com 60 pontos, e o Arouca era o primeiro da B, com 58.