Arouca segue em frente na Taça de Portugal ao golear Africanos de Bragança

A equipa arouquense não sentiu dificuldades para seguir em frente e, ao intervalo, já vencia por 2-0, com golos de Blondell, aos oito minutos, e de Brunhão, três minutos depois.



Os restantes golos sirgiram já na reta final da partida. Aos 79 minutos, Blondell 'bisou' na partida, tendo Quaresma e Silva, aos 85 e 89 minutos, respetivamente, fixado o resultado final.



Esta foi primeira vez que os Africanos de Bragança participaram numa eliminatória da Taça de Portugal, já que ficaram isentos na primeira ronda da competição.



Jogo no campo de Jogos do Instituto Politécnico de Bragança.



Estudantes Africanos - Arouca, 0-5.



Ao intervalo: 0-2.



Mascadores :



1-0, Blondell, 08 minutos.



2-0, Brunhão, 11.



3-0, Blondell, 79.



4-0, Quaresma, 85.



5-0, Silva, 89.



Equipas:



- Estudantes Africanos: Vladimir Semedo, Silas Gomes, Jorge Berros, Fábio Graça, Paulo Cruz (Kevin Oliveira, 80), Rui Tavares, Aelton Gracia, Bruno Fernandes (João Semedo, 46), Alex Soares, Davy Mendes (Danilo Fortes, 61) e Helton Gomes.



(Suplentes: Ronildo da Graça, Márcio Sousa, Kevin Oliveira, Danilo Fortes, João Semedo e Rogério Lima).



Treinador: Carlos Garcia.



- Arouca: Fernando, Luís Gustavo, Costa, Brunhão (Quaresma, 46), Joel (Aloe, 46), Moses (Silva, 80), Leandro (Ofori, 46), Nuno Rodrigues (Clemente, 67), Bukia, Junior Sena e Blondell.



(Suplentes: Norbert, Quaresma, Silva, Adílio, Clemente, Aloe e Ofori).



Treinador: Armando Evangelista.



Arbitro: João Gonçalves (Porto)



Ação disciplinar: Cartão vermelho direto para Jorge Barros (73).



Assistência: Jogo dispuado à porta fechada devido à pandemia covid-19.