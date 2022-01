Arouca vence Estoril Praia com golo marcado aos 90+7

No Estoril, a equipa da casa adiantou-se no marcador aos seis minutos, beneficiando de autogolo do defesa Abdoulaye Ba, mas o Arouca conseguiu chegar ao empate aos 89 minutos, por intermédio de André Silva, e marcou o tento da vitória aos 90+7, por Eboue Kouassi.

Com esta vitória, o Arouca coloca fim a uma série de seis jogos sem vencer na I Liga e sobe ao 14.º lugar, com 17 pontos, enquanto o Estoril Praia vai em cinco jogos sem vencer no campeonato e está em sétimo, com 25.