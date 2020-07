Artur Jorge espera deslize do Sporting para o Braga depender apenas de si

Ganhando na receção à equipa lisboeta, os bracarenses asseguram desde logo o quarto lugar e podem apanhar na terceira posição ao Sporting, que joga no mesmo dia no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, ultrapassando os `leões` devido à vantagem no confronto direto, em caso de igualdade pontual.

"A torcer por uma derrota do Sporting? Estou a torcer por ganhar ao Belenenses SAD, mas não fujo a essa questão. Naturalmente, que esta é uma jornada muito importante nesta luta e sabíamos que uma vitória em Paços de Ferreira [5-1] nos poderia pôr a olhar para este jogo de forma a podermos depender de nós próprios, se o Sporting" perder com o FC Porto, disse o treinador, na antevisão da partida com os `azuis`.

Artur Jorge frisou, contudo, que a equipa tem que fazer o seu trabalho, "que é vencer o Belenenses SAD", para poder somar mais três pontos e, no final da jornada, ver se está na posição que pretende para "atacar" as duas últimas rondas.

Com um curto percurso 100% vitorioso, Artur Jorge entende que o que pode fazer a diferença é a equipa "manter a mesma atitude" e ser "competente", como nos dois jogos anteriores, nas goleadas frente ao Desportivo das Aves (4-0) e Paços de Ferreira (5-1).

"É uma performance que me deixa satisfeito, foram resultados bastante confortáveis. Tenho notado disponibilidade mental e física para fazerem o que pedimos", disse.

Com cerca de 10 dias de trabalho, Artur Jorge considera que a equipa já tem um `dedo` seu, sobretudo em "alguma atitude" que pretende "que seja uma matriz dentro" do clube.

"[Também] Aquilo que pretendemos trabalhar do ponto de vista estratégico para cada um dos jogos, poder libertar os jogadores, dando-lhes confiança, fazer com que sejam iguais a si próprios, porque sabemos que são de grande qualidade, e fazer com que a motivação possa estar no limite para poder abordar estes últimos jogos no limite, sermos muito fortes na agressividade, no compromisso e no querer, uma equipa mais à imagem do que quero", disse.

Paulinho, com 17 golos no campeonato (25 no total de todas as competições), partilha com os benfiquistas Carlos Vinicius e Pizzi a liderança da lista dos melhores marcadores da I Liga e Artur Jorge considera que a sua chamada à seleção nacional seria "um prémio bastante justo".

"O Paulinho é um ponta-de-lança de excelência e, pela sua performance, merecerá a chamada à seleção nacional, ainda que a seleção tenha excelentes atletas para essa posição. Mas era um prémio bastante justo pela temporada que está a fazer. Ele vai ainda marcar mais golos e vê a possibilidade de ser o melhor marcador do campeonato. Com isso, abre uma janela naquilo que é a sua ambição pessoal, que, contudo, não ultrapassa a sua ambição de ajudar a equipa a conseguir o terceiro lugar", disse.

O técnico considera que o Sporting de Braga "tem vindo a ser gigante" nos últimos anos, desempenho que não pode ser abalado por uma determinada "fase menos boa em termos desportivos".

"O Sporting de Braga tem tido um crescimento enormíssimo, afirmando-se nos três, quatro primeiros lugares. Tem um plantel excelente, recheado de ótimos jogadores, com grande potencial e que têm dado uma resposta muito positiva", disse.

O técnico revelou ainda ter começado o curso de treinador de nível IV, mas a sua frequência está condicionada pelos compromissos com o Sporting de Braga.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 56 pontos, e Belenenses SAD, 14.º, com 31, defrontam-se a partir das 19:15 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por André Narciso, da associação de Setúbal.