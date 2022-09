Artur Jorge promete Sporting de Braga a querer ganhar no Dragão

Numa conferência de imprensa de antevisão em que revelou acreditar na possibilidade de, um dia, o Sporting de Braga ser campeão nacional, Artur Jorge prometeu um Sporting de Braga ambicioso no Estádio do Dragão.

"Quero continuar a sentir-me livre para defender o que é a nossa identidade e isso é-me garantido pela ambição dos meus atletas e pela minha. Vamos procurar ser iguais a nós próprios. Claro que vamos ter momentos em que teremos que ser muito valentes a defender, ferozmente capazes de defender a nossa invencibilidade. Prometo um Braga determinado, estrategicamente aqui e ali com uma ou outra variante, mas com o objetivo de vencer em casa deste adversário", disse.

O FC Porto vem de dois jogos sem ganhar -- empate em casa do Estoril Praia, 1-1, para o campeonato, e derrota pesada, no Porto, com o Club Brugge, 4-0, para a Liga dos Campeões -, mas Artur Jorge desvalorizou estes "momentos da época".

"É um adversário muito forte, como sempre, uma equipa muito competente e que irá jogar para ganhar. Cabe-nos a nós ser um adversário muito difícil para eles. Vamos procurar ser iguais a nós próprios e não fugir da nossa identidade", declarou.

Instado sobre o que mais teme na equipa portista, respondeu: "O que mais temo é não conseguirmos fazer o que preparámos esta semana, trabalhámos muito para chegar a este jogo, que será de muita exigência, na máxima força".

"Vamos seguramente ao Dragão para vencer, vamos com a mesma ambição de todos os jogos, determinados, e queremos continuar com o mesmo espírito. À oitava jornada, não vamos rever os nossos objetivos", reforçou.

Salientando ter procurado implementar "uma identidade e uma cultura de ambição" no Sporting de Braga, o treinador frisou saber que os jogadores "estão completamente alinhados com essa ideia". "Tenho a certeza que não estarei sozinho no Dragão", completou.

O antigo presidente do Benfica Luís Filipe Vieira elogiou recentemente o Sporting de Braga, considerando que é o clube que melhor trabalha em Portugal, e Artur Jorge disse acreditar na possibilidade do clube ser campeão nacional.

"Não sei como os outros trabalham, sei como nós trabalhamos, é já um percurso de 15 anos, temos trabalhado imenso e com qualidade para chegar a este patamar. Queremos ser melhores a cada ano, este ano queremos ser melhores que no ano passado e daí em diante. Toda a gente fala da possibilidade do Sporting de Braga ser campeão, eu também acredito. Quando será, os resultados da equipa vão dizer", afirmou.

Artur Jorge disse ter ainda "dúvidas sobre dois ou três jogadores" para o jogo de sexta-feira.

"Alguns têm estado condicionados, outros [Diego Lainez e Rodrigo Gomes] chegaram apenas ontem [quarta-feira] das seleções e só hoje vão treinar. Vamos perceber o seu estado", disse.

Sporting de Braga, segundo classificado, com 19 pontos, e FC Porto, terceiro, com 16, defrontam-se a partir das 21:15 de sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo que será arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.