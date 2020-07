Artur Jorge repete convocatória para receção ao Belenenses SAD

Apenas sem poder contar com os lesionados Rolando, Sequeira e Tormena, o técnico chamou os mesmos 21 jogadores que tinha escolhido para o jogo anterior, frente ao Paços de Ferreira, que os minhotos venceram por 5-1.



Sporting de Braga, quarto classificado, com 56 pontos, e Belenenses SAD, 14.º, com 31, defrontam-se a partir das 19:15 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por André Narciso, da associação de Setúbal.



A lista dos 21 convocados:



Guarda-redes: Matheus, Eduardo e Tiago Sá.



Defesas: Pedro Amador, Esgaio, Fabiano, David Carmo, Bruno Viana, Bruno Wilson, Raul Silva.



Médios: André Horta, Fransérgio, João Novais, Palhinha.



Avançados: Sanca, Abel Ruiz, Ricardo Horta, Paulinho, Trincão, Rui Fonte e Galeno.