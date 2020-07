Artur Jorge vai treinar os sub-23 do Sporting de Braga

O técnico conversou hoje com o presidente dos minhotos, António Salvador, que lhe comunicou a decisão, que já estava, aliás, previamente acertada e contratualizada antes da saída de Custódio Castro, que Artur Jorge substituiu para fazer as últimas cinco jornadas, notou a mesma fonte.

Artur Jorge, que conseguiu o terceiro lugar na I Liga de futebol após a vitória sobre o FC Porto, no sábado (2-1), na última jornada, e a derrota do Sporting diante do Benfica, na `Luz`, também por 2-1, vai agora orientar os sub-23, depois de, na época passada ter treinado também os sub-19 dos `arsenalistas`.