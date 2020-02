Artur Moraes rejeita ambiente de crise no Benfica

O campeão Benfica recebe o Sporting de Braga uma semana após ter perdido na visita ao FC Porto, uma derrota que reacendeu a luta pelo título.O desaire no Dragão diminuiu para quatro pontos a diferença entre Benfica e FC Porto, e a receção de sábado das “águias” ao Braga (4.º) é de alto risco, embora os “dragões” também tenham no domingo visita difícil ao Vitória de Guimarães (7.º).A equipa de Bruno Lage enfrenta a próxima jornada num momento em que parece viver um abaixamento de forma, tendo sofrido nas últimas cinco jornadas mais de metade dos golos (seis) que tem consentidos em todo o campeonato (11).Diante do Sporting de Braga, Lage não contará com Gabriel, com uma lesão que lhe perturba a visão e que o obriga a uma paragem por tempo indeterminado, mas que se prevê longa, nem deverá ter André Almeida, enquanto no Sp. Braga Rúben Amorim não terá Bruno Viana, a cumprir castigo.Na Luz adivinha-se um jogo de nervos para os dois emblemas.Artur Moraes, em declarações ao jornalista David Carvalho, antevê “um jogo interessantíssimo com o Benfica a querer mostrar toda a sua força e a afastar a pequena nuvem externa de crise” que paira sobre a equipa.Na opinião do antigo guarda-redes há outros dados a ter em conta para este jogo:- o Sp. Braga e o seu treinador, Rúben Amorim, querem mostrar todo o seu valor;- os jogadores do Benfica estão habituados a lidar com situações adversas;- Rúben Amorim conseguiu cativar os jogadores “arsenalistas” pela forma como trabalha e como lidera;- O guarda-redes do Benfica, Odysseias Vlachodimos, tem qualidade, dá segurança e a tendência é crescer e evoluir.A terminar Artur Moraes, atual vice-presidente da SAD do Alverca, clube que milita no Campeonato de Portugal, manifestou o desejo de ver o clube subir à II Liga mas lembrou que “é preciso muito trabalho”.