Artur Soares Dias arbitra o jogo Santa-Clara-Benfica

O juiz do encontro vai ter Rui Licínio e Paulo Soares como assistentes e David Silva no papel de quarto árbitro.



O videoárbitro (VAR) será Rui Oliveira e o assistente (AVAR) Nélson Cunha.



Os outros árbitros do dia



Na 11.ª jornada da I Liga, Rio Ave e V. Setúbal defrontam-se às 15h30. João Pinheiro é o juiz da partida e terá Nuno Eiras e Jorge Fernandes como assistentes. O VAR está ao cargo de Luís Ferreira.



O Famalicão-Moreirense fecha os jogos deste sábado: Tiago Martins é o árbitro nomeado, Pedro Mota e Hugo Ribeiro serão os assistentes. Gustavo Correia desempenhará as funções de VAR.