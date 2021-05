Artur Soares Dias arbitra o Nacional-Rio Ave

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou as nomeações para a 34.ª e última jornada da I Liga. A luta pelo sexto lugar europeu (V. Guimarães, Santa Clara e Famalicão) e a permanência (Portimonense, Boavista, Rio Ave e Farense) centram as atenções no fecho de mais um campeonato.Seis jogos em simultâneo e campeão a fechar eis as nomeações para a última jornada do campeonato:Árbitro: Fábio Melo (AF Porto)Assistentes: Sérgio Jesus e André Dias4.º árbitro: Cláudio PereiraVAR: Fábio VeríssimoAVAR: Pedro MartinsÁrbitro: João Bento (AF Santarém)Assistentes: Pedro Felisberto e Carlos Covão4.º árbitro: Flávio LimaVAR: Hélder MalheiroAVAR: Rui CidadeÁrbitro: João Pinheiro (AF Braga)Assistentes: Tiago Costa e Nuno Eiras4.º árbitro: David SilvaVAR: André NarcisoAVAR: Paulo BrásÁrbitro: Manuel Oliveira (AF Porto)Assistentes: Tiago Leandro e Paulo Miranda4.º árbitro: Rui LimaVAR: Miguel NogueiraAVAR: José LuziaÁrbitro: Vítor Ferreira (AF Braga)Assistentes: Nélson Cunha e Valdemar Maia4.º árbitro: Carlos MacedoVAR: Manuel MotaAVAR: Luciano MaiaÁrbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria)Assistentes: Bruno Rodrigues e Pedro Martins4.º árbitro: João Malheiro PintoVAR: Rui CostaAVAR: João Bessa SilvaÁrbitro: Luís Godinho (AF Évora)Assistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo4.º árbitro: Dinis GorjãoVAR: Tiago MartinsAVAR: Pedro MotaÁrbitro: Artur Soares Dias (AF Porto)Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares4.º árbitro: João GonçalvesVAR: Hugo MiguelAVAR: Ricardo SantosÁrbitro: Gustavo Correia (AF Porto)Assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa4.º árbitro: Bruno RebochoVAR: Nuno Almeida

AVAR: André Campos