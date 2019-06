Avançado brasileiro Carlos Júnior reforça Santa Clara por duas temporadas

Lusa Comentários 29 Jun, 2019, 15:33 | Futebol Nacional

O avançado de 23 anos vai jogar no clube de São Miguel depois de ter atuado no Rio Ave, na segunda metade da temporada passada.



No Brasil, o jogador alinhou em equipas como Atlético Mineiro, Internacional e Paraná.



Carlos Júnior, valoriza o Santa Clara, "pode atuar descaído nas linhas, como extremo, bem como na frente de ataque, sendo um jogador capaz de causar desequilíbrios e com muita capacidade de golo".



O Santa Clara regressa ao trabalho na próxima segunda-feira, e o estágio de pré-época do clube de São Miguel vai decorrer entre 10 e 20 de julho, em Vila Meã e Paredes, estando previstos seis jogos particulares para esse período.



O clube micaelense foi 10.º classificado na última edição da I Liga.