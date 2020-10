Avançado Guedes reforça Desportivo de Chaves

Em nota publicada no sítio oficial na Internet, o clube transmontano divulgou a contratação do atacante, de 33 anos, sem divulgar a duração do contrato.



Guedes representou na temporada passada o Vitória de Setúbal, no principal escalão, no qual realizou 21 jogos e apontou seis golos.



Na carreira, conta ainda passagens pelo Penafiel, onde fez a formação, Paços de Ferreira, Rio Ave e Al Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos.



O atacante é o 12.º reforço para o plantel orientado pelo técnico Carlos Pinto.



Na quarta-feira, o Desportivo de Chaves anunciou a contratação do médio internacional hondurenho Jonathan Toro, de 23 anos, que estava sem clube, após ter representado o Tondela, por empréstimo dos espanhóis do Huesca, na temporada passada.



Na terça-feira, no último dia da primeira janela de transferências do mercado em Portugal, o Desportivo de Chaves anunciou a transferência do avançado brasileiro André Luís para o Moreirense, da I Liga, e a rescisão amigável com o defesa brasileiro Marlon Rangel.