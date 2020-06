Avançado Leo Cá é reforço do Sporting da Covilhã

O anúncio foi feito pelo emblema serrano na sua página na Internet.Leo Cá, que atua tanto como extremo como na frente do ataque, fez todo o percurso de formação no São João de Ver e chega do Campeonato de Portugal, no qual na última temporada, ao serviço do Lusitânia de Lourosa, jogou 28 partidas e marcou dez golos.

O lateral esquerdo David Santos (ex-Canelas), o médio centro João Cardoso (ex-Estoril Praia) e o extremo Jaiminho (ex-Rio Ave) são também reforços serranos para a época 2020-2021.