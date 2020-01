Avançado Mateus distinguido com o troféu Pantera de melhor futebolista

Após uma interrupção de 14 anos, a gala serviu para distinguir 15 atletas, dirigentes e entidades boavisteiras, e nela participaram o antigo treinador "axadrezado" Manuel José e o ex-jogador do clube João Vieira Pinto, que faz parte do corpo dirigente da Federação Portuguesa de Futebol.O atual presidente do clube, Vítor Murta, abriu os discursos, declarando sentir "orgulho" pelo Boavista, que hoje movimenta "mais de dois mil atletas" de 42 modalidades, duas das quais profissionais, e que obteve 32 títulos nacionais na época passada.Vítor Murta foi distinguido com o troféu Dirigente do Ano. Outros galardoados foram José Miguel Azevedo, atleta do ano, a campeã ibérica de kickboxing Luana Brás de Melo, atleta revelação, Ana Raquel Costa, atleta de Alto Rendimento, e Sofia de Teixeira de Carvalho Bijttebier, atleta jovem.





Lista completa de prémios da gala Troféus Pantera:



Pantera de Honra: Tavares Rijo





Dirigente do ano: Vítor Murta





Pantera Recordação: Luís Teixeira de Melo





Atleta do ano: José Miguel Azevedo





Futebolista sénior do ano: Mateus





Futebolista das classes jovens do ano: Samu





Atleta de alto rendimento do ano: Ana Raquel Costa





Atleta Amador do ano: António Rodrigues





Atleta Revelação do ano: Luana Melo





Atleta Jovem do ano: Sofia Bijttebier





Treinador do ano: Bruno Fernandes





Seccionista do ano: Mário Ferreira





Sócio do ano: Arnaldo Figueiredo





Funcionário do ano: Paula Fernandes





Filial do ano: União Desportiva de Roriz