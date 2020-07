Avançado Vitinho assina por duas temporadas com o Vilafranquense

"Estou muito feliz por ter sido convidado a fazer parte deste projeto ambicioso. Estou sinceramente convicto de que poderemos surpreender", referiu o futebolista, citado na publicação do clube na sua página oficial na rede social Facebook.



O jogador esquerdino natural do Rio de Janeiro, de 27 anos, pode alinhar pelas alas ou como segundo avançado.



Vitinho já está integrado no futebol português e não tem dúvidas de que "a equipa vai alcançar os anseios” a que se propõe.



“Há um objetivo bem delineado para cumprir e tenho a certeza de que vamos todos dar o máximo para o conseguir", revelou o avançado que alinhou em 25 jogos pelo Cova da Piedade e que foi formado no Fluminense.



Aquando da interrupção e posterior anulação da II Liga, devido à covid-19, o Vilafranquense ocupava a 16.ª posição, com 24 pontos, em 34 jornadas realizadas, sete acima da ‘linha de água', tendo conseguido a manutenção na prova.