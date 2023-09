AVS vence em Leiria e mantém-se no topo da II Liga

À quarta jornada, a União de Leiria tentava retificar a primeira derrota da época, com o FC Porto B, e surgiu frente ao AVS com três alterações.



Do outro lado estava uma equipa que ainda não sofrera golos na II Liga e que tinha possibilidade de continuar na frente em caso de vitória.



A primeira parte foi equilibrada, por baixo: as equipas revelaram problemas defensivos e ofensivos, mas o AVS teve o mérito de ser mais certeiro à frente da baliza contrária.



A União de Leiria desperdiçou duas situações por Bryan Róchez nos primeiros 15 minutos, enquanto a equipa da Vila das Aves marcou logo à primeira hipótese. Aos 21 minutos, a defesa da casa ficou a ver Bernardo Martins e o médio, após trabalho individual, fez o 1-0 com um remate rasteiro.



Muito dependente de Jordan van der Gaag, a União de Leiria foi à procura do empate, mas nem de grande penalidade conseguiu: o neerlandês passou a bola por cima de Fernando Fonseca e o defesa cortou com a mão, só que, no penálti, Pedro Trigueira travou bem o remate pouco convicto de Róchez.



A acutilância do AVS voltou a dar frutos após o descanso, com Bernardo Martins a cruzar para o experiente Nenê fazer o 2-0 de cabeça.



Esse golo despertou os leirienses, que se lançaram para a frente e o jogo tornou-se mais rápido e vivo, com oportunidades junto das duas balizas.



Aos 67 minutos, Leandro Antunes isolou Jair Matheus e o avançado reduziu para a União de Leiria, lançando a incerteza para os minutos finais.



Os leirienses andaram perto da igualdade, mas não voltaram a conseguir aproveitar a inesperada insegurança defensiva do AVS.



Na reta final, quando os forasteiros ficaram reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Fernando Fonseca, complicou-se mais a tarefa da União, já que a equipa de Jorge Costa ‘cerrou fileiras’, recuou e fechou a baliza de Trigueira durante os 10 minutos de compensação, garantindo os três pontos que recolocam o AVS na frente da II Liga, a par do Santa Clara.







Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.



União de Leiria - AVS, 1-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Bernardo Martins, 22 minutos.



0-2, Nenê, 51.



1-2, Jair Matheus, 67.







Equipas:



- União de Leiria: Kieszek, Kaká, Tiago Ferreira, Marco Baixinho, Ouattara, Cuca, Leandro Silva (Arsénio Nunes, 69), Lucho Vega (Valdir Júnior, 82), Jair Matheus, Bryan Róchez (Leandro Antunes, 59) e Jordan van der Gaag (Sérgio Ribeiro, 69).



(Suplentes: Fábio Ferreira, Leandro Antunes, Arsénio Nunes, Afonso Valente, João Resende, Valdir Júnior, Diogo Amado e Sérgio Ribeiro).



Treinador: Vasco Botelho da Costa.



- AVS: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Anthony Correia, Clayton, Fernando Fonseca, Ricardo Dias (Lucca, 72), Bernardo Martins (Gustavo Mendonça, 87), Vasco Lopes (Edson Farias, 72), Luís Silva, Mercado (Zé Ricardo, 90+3) e Nenê (Sangaré, 72).



(Suplentes: Simão Bertelli, Sangaré, Dioh, Edson Farias, João Amorim, Gustavo Mendonça, Lucca, Carlos Daniel e Zé Ricardo).



Treinador: Jorge Costa.







Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Kaká (43), Bernardo Martins (46), Léo Alaba (53), Pedro Trigueira (85), Edson Farias (89), Leandro Antunes (89), Mercado (90+3), Zé Ricardo (90+8) e Diogo Amado (90+9). Cartão vermelho direto para Fernando Fonseca (89).



Assistência: 6.608 espetadores.