Belenenses opera reviravolta frente ao Torreense e apura-se na Taça de Portugal

Os dois conjuntos não se defrontavam desde 1975 e lutaram em 1955/56, na altura ainda no Campo das Salésias, a antiga 'morada' do Belenenses, por um lugar na final da Taça, então com vitória para o emblema de Torres Vedras (3-2).



As boas memórias do conjunto do Oeste pareciam reeditar-se logo nos instantes iniciais, aos dois minutos, altura em que o conjunto visitante se colocou na frente, por João Vieira, que surgiu oportuno a aproveitar uma tentativa de corte mal direcionada de Fred Martins.



O mesmo João Vieira esteve perto de 'bisar', aos 22 minutos, numa dupla oportunidade na qual atirou ao travessão e permitiu a defesa do guardião Dani, na recarga. Seguiu-se, então, a reação do Belenenses, liderado pelo irreverente Clé.



O cabo-verdiano viu um golo ser-lhe invalidado, mas atirou mesmo a contar sobre o intervalo (45 minutos), projetando a equipa da casa para uma grande segunda parte, na qual passou para a frente aos 77, num remate de meia distância de Xavi Fernandes, e confirmou o triunfo aos 89, com o 'bis' de Clé.







Jogo no Estádio do Restelo, em Lisboa.



Belenenses -- Torreense, 3-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, João Vieira, 02 minutos.



1-1, Clé, 45.



2-1, Xavi Fernandes, 77.



3-1, Clé, 89.







Equipas:



- Belenenses: Dani Azevedo, Fred Martins, Romário Carvalho, João Sousa, Gonçalo Maria, Mauro Antunes (Pipo Ferreira, 67), Hélio Cruz, Xavi Fernandes (Duarte Valente, 85), Flavinho (Wagner Pina, 85), Clé e João Costa (Pedro Martelo, 90+1.)



(Suplentes: David Grilo, Afonso Simão, Miguel Lopes, André Serra, Pipo Ferreira, Duarte Valente, Diogo David, Wagner Pina e Pedro Martelo).



Treinador: Bruno Dias.



- Torreense: Léo Navacchio, Rui Silva (Keffel Resende, 63), João Paulo, Gustavo Marques, Simão Rocha, Cícero Alves (Neneco Rentería, 63), João Lameira, João Cardoso (Duarte Carvalho, 84), Renato Santos (Midana Sambu, 75), Picas e João Vieira (Mateus Galiano, 75).



(Suplentes: Vágner Silva, João Pereira, Frédéric Maciel, Guilherme Morais, Mateus Galiano, Midana Sambu, Duarte Carvalho, Neneco Rentería e Keffel Resende).



Treinador: Pedro Moreira.







Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gonçalo Maria (71) e Fred Martins (86).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.