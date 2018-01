Benfica anuncia contratação de brasileira Daiane Rodrigues para futebol feminino

Lusa 19 Jan, 2018, 18:32 | Futebol Nacional

A lateral-direita vestiu na última época a camisola do Corinthians, com o qual venceu a Taça do Brasil e a Taça dos Libertadores, tendo também jogado pela seleção brasileira, indicou o clube da Luz em comunicado.





"É uma horna poder vestir o Manto Sagrado do Benfica". Bem-vinda, Daiane Rodrigues! ➡ https://t.co/L9OgDX30QU pic.twitter.com/lq4YfExWgs — SL Benfica (@SLBenfica) 19 de janeiro de 2018

“Daiane Rodrigues desvinculou-se esta semana do Corinthians e apresenta-se na Luz no início da época 2018/2019”, informou o Benfica.“Eu espero fazer o melhor pelo clube, acho que vamos conseguir ao longo do tempo e durante os poucos meses que temos, trabalhar para conseguir títulos. Com certeza que vai ser um dos maiores clubes do mundo”, afirmou a jogadora, citada em comunicado.Esta semana, os 'encarnados' anunciaram já a contração de outra jogadora brasileira, Dani Neuhaus, para reforçar o plantel de futebol feminino.“Já a preparar o plantel que se irá apresentar na próxima época, o Benfica garantiu o primeiro reforço: chama-se Dani Neuhaus, nasceu em Santo Amaro da Imperatriz, no Brasil, há 24 anos, e é guarda-redes”, assinalou o Benfica.O clube da Luz adianta que a jogadora, internacional brasileira e atualmente no Santos, continuará na formação paulista até julho.O Benfica anunciou em dezembro a criação de uma equipa de futebol sénior feminina em 2018/2019, referindo que começará no Campeonato Nacional de Promoção, “por respeito e preservação do esforço e investimento na formação” que muitos clubes têm realizado.