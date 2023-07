Benfica B derrotado pelo Alverca no primeiro teste da pré-época

Na partida realizada no Campo n.º 4 do Benfica Campus, o conjunto ribatejano chegou ao 2-0 com golos de Rui Batalha e Pedro Venaque, aos 21 e 31 minutos, respetivamente, tendo o tento da equipa treinada por Nélson Veríssimo sido apontado pelo avançado José Marques, de 18 anos, aos 44 minutos de um jogo que teve duas partes de 40.



O técnico dos benfiquistas, que regressou ao clube depois de na época anterior ter estado ao serviço do Estoril Praia, na I Liga, fez alinhar de início Pedro Souza, Filipe Cruz, José Müller, Adrian Bajrami, Diogo Spencer, Zan Jevsenak, João Veloso, Pedro Santos, Gerson Sousa, Kyanno Silva e Gustavo Varela.



Além dos titulares, jogaram ainda Ricardo Ribeiro, João Tomé, Lenny Lacroix, Joshua Wynder, Tiago Coser, Francisco Domingues, Paul Okon, Alamara Djabi, Rafael Luís, António Muanza, João Rego, José Marques, Henrique Pereira e Gilson Benchimol.



Entretanto, segue-se a participação no Torneio de Verão do Varzim, em 22 e 23 de julho. O primeiro jogo será frente à formação da casa, o Varzim, da Liga 3, em 22 de julho, ficando por definir o segundo adversário na prova e o horário do encontro, isto em função dos resultados das meias-finais.