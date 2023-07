Benfica começa defesa do título com visita ao Boavista

Na ronda inaugural, marcada para o fim de semana de 12 e 13 de agosto, além do jogo dos ‘encarnados’, o FC Porto visita o recém-promovido Moreirense, o Sporting recebe o Vizela e o Sporting de Braga joga em casa com o Famalicão.



Depois de terem conquistado o campeonato pela 38.ª vez, quatro anos depois do último, os ‘encarnados’ voltam a iniciar o campeonato fora de casa, no Estádio do Bessa, no Porto, depois de terem arrancado a última temporada em casa com o Arouca.



Esse jogo está previsto para o fim de semana de 12 e 13 de agosto, após a disputa da Supertaça Cândido de Oliveira ante o FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, em 07 ou 08 de agosto, no Estádio Municipal de Aveiro.



Benfica e FC Porto entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões, cujas primeiras jornadas estão marcadas para 19 e 20 de setembro, tal como o Sporting na Liga Europa, com estreia prevista para 21 de setembro.



Os 'encarnados' defrontam Boavista, Estrela da Amadora, Gil Vicente, Vitória de Guimarães e Vizela até à estreia europeia, ao passo que os 'dragões' vão enfrentar Moreirense, Farense, Rio Ave, Arouca e Estrela da Amadora. Já o Sporting arranca o campeonato com Vizela, Casa Pia, Famalicão, Sporting de Braga e Moreirense.



O Sporting de Braga inicia a competição ante o Famalicão, antes de começar a perseguir uma terceira presença na ‘Champions’, depois das experiências em 2010/11 e 2012/13, a partir de 08 ou 09 e 15 de agosto, com a terceira pré-eliminatória - sorteio em 24 de julho –, a que se segue o play-off – a sortear em 07 de agosto –, em 22 ou 23 e 29 e 30 de agosto.



Na mesma altura, o Arouca recebe o Estoril Praia a meio da disputa da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, em 10 e 17 de agosto, já depois de o Vitória de Guimarães ter defrontado os vice-campeões eslovenos NK Celje, na segunda pré-eliminatória, em 27 de julho e 03 de agosto.



A primeira ronda da edição de 2023/24 da I Liga reúne ainda os jogos Gil Vicente-Portimonense, Farense-Casa Pia, Estrela da Amadora-Vitória de Guimarães e Rio Ave-Desportivo de Chaves.



Num sorteio efetuado através da chave 676245 e com condicionantes à mistura, a 90.ª edição do principal campeonato nacional de futebol vai terminar em 19 de maio, após 34 jornadas, na última das quais os 'encarnados' recebem o Rio Ave, os 'dragões' jogam em casa dos bracarenses, enquanto os 'leões' visitam o Desportivo de Chaves.



Na última temporada, o Benfica sagrou-se campeão nacional pela 38.ª vez, terminando a I Liga com 87 pontos, à frente do antecessor FC Porto, segundo colocado, com 85, e do Sporting de Braga, terceiro, com 78, enquanto o Sporting não foi além do quarto posto, com 74.