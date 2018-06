RTP Comentários 04 Jun, 2018, 17:18 / atualizado em 04 Jun, 2018, 17:19 | Futebol Nacional

Nicolás Castillo é o mais recente reforço da equipa de futebol do Benfica para a próxima temporada, tendo já realixado os exames médicos.





“É muito bonito. Já me disseram que os adeptos são muito fiéis e isso é sempre bom para nós, jogadores. Esperamos responder no relvado. O Estádio é bonito e espero cá jogar o mais rápido possível”, afirmou Castillo, em declarações ao site do clube lisboeta.~





Nicolás Castillo assinou pelo Benfica até junho de 2023. O chileno concluiu a sua formação no Universidade Católica, tendo alinhado ainda nos belgas do Brugge, que o cederam por empréstimo a Mainz, Frosinone e ao clube chileno, antes de rumar aos Pumas, em 2016/17.



"Cheguei jovem, um pouco imaturo. Agora estou a 100%, passei de novo pelo Chile, estive no México e isso ajudou-me muitíssimo. Joguei em ligas incríveis, em todas aproveitei e aprendi. Agora venho com a ideia de jogar e ajudar no que a equipa precisar", rematou Castillo.