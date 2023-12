Benfica confirma lesão muscular de Jéssica Silva após compromisso da seleção

O Benfica especificou hoje qual a lesão muscular contraída pela futebolista Jéssica Silva ao serviço da seleção portuguesa no compromisso frente à Noruega, com a internacional lusa a iniciar agora a recuperação no departamento clínico das águias.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que a futebolista Jéssica Silva sofreu uma lesão nos músculos isquiotibiais da coxa direita ao serviço da Seleção Nacional feminina, na partida que Portugal realizou na Noruega", informaram os 'encarnados' através do seu sítio na internet.



A jogadora internacional portuguesa "iniciará protocolo de reabilitação sob orientação do departamento clínico do clube", acrescentou o Benfica.



Jéssica Silva também reagiu à lesão através das redes sociais: "O meu corpo pediu-me uma pausa, portanto, é continuar a ouvi-lo com muita atenção e carinho. Mói e dói, mas é a vida a acontecer e a ensinar-me".